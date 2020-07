Serie A – Nike Aerowsculpt: Il nuovo pallone della prossima stagione

Ecco il nuovo pallone per la Serie A 2020/2021: non sarà liscio, ma scolpito. Si chiama “Nike Aerowsculpt” e sarà identico ai palloni utilizzati anche in altri campionati europei. Ma per la Serie A 2020/2021 vestirà una grafica personalizzata per renderlo unico. La grande innovazione è nella sua forma che non sarà più liscia ma presenterà zigrinature evidenti per dare maggior gestione ai giocatori nel contatto con guanti e scarpini. Verrà presentato ad agosto. Fonte: Radio Kiss Kiss

Fonte Immagine: Serie A Instagram