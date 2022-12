SERIE A, punteggi finali: Inter-Fiorentina 0-0; Lecce-Brescia 3-1; Sampdoria-Genoa 1-2; Spal-Roma 1-6; Torino-Verona 1-1

INTER-FIORENTINA 0-0. 5′, Lukaku conclude sotto misura: miracolo di Terracciano. 11′, ci prova Barella dal limite: altra grande risposta di Terracciano. 18′, Eriksen serve Lukaku. Ma la deviazione volante finisce sul palo, a portiere battuto. 34′, ancora Terracciano, viene severamente impegnato da Lukaku. Primo tempo 0-0. Secondo tempo. 8′, Sanchez tira dal limite dell’area. Deviazione di Terracciano. Ed è ancora palo. Secondo tempo. 12′, ripartenza della Fiorentina. Con Duncan, Ribery e Castrovilli. Che calcia in porta di prima. Blocca Handanovic. 18′, Cross di Eriksen e spizzata di Gagliardini. Fuori di poco. 19′, Kouamé e Ranocchia si contrastano in scivolata, in area Inter. 34′, Chiesa serve sotto porta Lirola. Deviazione volante. Handanovic respinge con il corpo. 47′, Kouame, in contropiede, 3 contro 2, sceglie di trovare Chiesa. Godin salva in scivolata. Punteggio finale 0-0. In classifica, l’Inter subisce il sorpasso dell’Atalanta. E la Juventus, con una vittoria sull’Udinese, festeggerebbe lo Scudetto. La Fiorentina è al suo sesto risultato utile consecutivo.

LECCE-BRESCIA 2-0. 13′, Mancosu si ritrova a tu per tu con Joronen: il portiere sventa la minaccia. 22′, gol del Lecce. Su punizione laterale, Falco pesca Lapadula. Colpo di testa e gol del vantaggio. 1-0. 24′, Zmrhal, decentrato, conclude di forza. Grande parata di Gabriel. 32′, raddoppio del Lecce. Barak intercetta e serve Mancosu a tu per tu con Joronen. Il portiere mura ma non trattiene. Interviene Lapadula e segna. 2-0. Primo tempo 2-0. Secondo tempo. 18′, gol del Brescia. Da angolo, in mischia, Dessena infila l’angolino. 2-1. 25′, terzo gol del Lecce. Tachtsidis per Saponara, che converge verso il centro e tira sul primo palo. 3-1. 47′, Donati centra per Saponara. Che manda alto sopra la traversa, da ottima posizione. Punteggio finale 3-1. Il Lecce continua a credere nella salvezza, a -4 dal Genoa quart’ultimo. Brescia aritmeticamente retrocesso.

SAMPDORIA-GENOA 1-1. 2′, Pinamonti subito pericoloso, il suo tiro dal limite finisce di poco a lato. 22′, gol del Genoa, su rigore. Pandev si avventa su un pallone vagante in area avversaria. Ma viene steso da Colley. Criscito si incarica della trasformazione. Calcia di potenza, centralmente. E realizza. 0-1. 32′, pareggio della Sampdoria. Jankto crossa basso per Bonazzoli. Che controlla e calcia. Criscito mura. La deviazione giunge a Gabbiadini, che insacca. 1-1. Primo tempo 1-1. Secondo tempo. 27′, gol del vantaggio del Genoa. Jagiello ruba palla in zona d’attacco. Serve Lerager al limite dell’area. Ed il suo rasoterra finisce nell’angolo basso alla destra di Audero. 1-2. 34′, angolo di Ramirez. Vieira, di controbalzo, colpisce Schone sulla linea di porta. 43′, Ramirez per Quagliarella. Che si produce in un insidioso rasoterra. Perin blocca in due tempi. Punteggio finale 1-2. Il Genoa resta a +4 sul Lecce, a tre giornate dal termine. Aggancia l’Udinese a quota 36 punti. In attesa di Udinese-Juventus di domani.

SPAL-ROMA 1-1. 9′, gol della Roma. Pellegrini conclude in acrobazia da dentro l’area. Letica respinge. Kalinic ribatte in rete. 0-1. 24′, gol della Spal. Lungo lancio di Valdifiori per Cerri. Che giganteggia di testa, in area. E mette in rete. 1-1. 28′, Kolarov, dalla grande distanza, 35 metri, sfiora l’incrocio. 33′, Cristante, dalla distanza, 25 metri, lambisce il palo. 38′, raddoppio della Roma. Perez, in percussione, entra in area, supera Reca e libera un notevole sinistro a giro. 1-2. Primo tempo 1-2. Secondo tempo. 2′, terzo gol della Roma. Ancora Kolarov. Ancora dalla grande distanza dei 30 metri. Letica ci arriva, la tocca, ma il pallone termina comunque in rete. 1-3. 7′. quarto gol della Roma. Zappacosta mette al centro per Kalinic. Che tocca a Bruno Peres. Questi controlla e batte Letica in diagonale. 1-4. 30′, quinto gol della Roma. Ancora Bruno Peres. Penetra in area e segna di destro. 45′, sesto gol della Roma. Assolo di Zaniolo. Salta diversi avversari. E poi finalizza di sinistro. 1-6. Roma ancora a +2 sul Milan.

TORINO-VERONA 0-0. 12′, cross di Faraoni per Borini. Che, in spaccata, non ci arriva di pochissimo. 17′, Lazovic penetra sulla sinistra e serve a Verre un rigore in movimento. La deviazione di Bremer rallenta la sfera. Para Sirigu. Poche occasioni da gol. Primo tempo 0-0. Secondo tempo. 11′, Borini entra in area e cade dopo un contatto con N’Koulou. Per Valeri, niente. Consulto Var. Revisione al monitor. Rigore. Esecuzione di Borini. Destro all’angolo, imparabile. 0-1. 22′, pareggio del Torino. Ansaldi pennella in area uno dei suoi soliti bei cross. Su cui si avventa Zaza. Colpo di testa e palla in rete. 1-1. 46′, angolo di Verdi. In zona secondo palo, Belotti centra la traversa. Termina la gara. Punteggio finale 1-1. Torino a + 6 sul Lecce.

A cura di Alessandro Cardito