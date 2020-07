Serie A/ Lazio-Cagliari 2-1: La Lazio in rimonta conquista i 3 punti

Il secondo tempo parte con la Lazio che trova subito il goal di Milinkovic-Savic, che con un gran tiro dalla distanza batte Cragno. Al 55esimo, Immobile prende il palo in area e fa tremare i sardi. Al 60esimo, Immobile stavolta non sbaglia e porta in vantaggio la Lazio. Al 77esimo pericolosa la Lazio con Correa che in area tira trovando pronto Cragno. Dopo 4 minuti di recupero termina il match.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari ( 58′ Marusic ), Milinkovic, Parolo, Luis Alberto ( 91′ Cataldi ), Jony ( 58′ J. Lukaku ) ; Caicedo ( 65′ Correa ), Immobile ( 91′ Adekanye ).

CAGLIARI: (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis ( 84′ Pisacane ); Faragò, Nandez, Rog ( 66′ Birsa ), Ionita ( 84′ Gagliano ), Mattiello ( 71′ Ragatzu ); Simeone, Joao Pedro.

Ammonizioni: 46′ Jony (L), 50′ Lazzari (L), 87′ Klavan (C), 90′ Parolo (L)

Marcatori: 45′ Simeone (C), 47′ Milinkovic-Savic (L), 60′ Immobile (L)