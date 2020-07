Serie A/ Lazio-Cagliari 0-1 (1T): Simeone la sblocca allo scadere!

Questa sera allo stadio Olimpico di Roma, va in scena il match tra Lazio e Cagliari valido per la 35esima giornata di Serie A; Ecco le formazioni ufficiali e il commento:

La Lazio prova in varie occasioni il goal nei primi minuti con Lazzari che sembra essere il più pericoloso dei biancocelesti. Al 15esimo e al 18esimo doppia occasione Lazio, prima con Luis Alberto che dalla distanza impegna Cragno e poi con Immobile che di testa rischia di sorprendere il portiere cagliaritano, che con un gran colpo di reni devìa in angolo. Al 32esimo, occasione Cagliari con Ionita che di testa sfiora il goal. Al 45esimo il Cagliari passa in vantaggio con il goal di Simeone che in area tira trovando la deviazione di Luiz Felipe che spiazza Strakosha. Dopo 2 minuti di recupero termina il primo tempo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

CAGLIARI: (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Nandez, Rog, Ionita, Mattiello; Simeone, Joao Pedro.

Ammonizioni: 46′ Jony (L)

Marcatori: 45′ Simeone (C)