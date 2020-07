Rives: “Il Camp Nou è sempre un punto a favore del Barcellona”

A Radio Marte è intervenuto Josè Vicente Quirante Rives, ecco le sue parole: “

Il Camp Nou è sempre un punto a favore del Barcellona, nonostante non sia ammesso il pubblico allo stadio.

Oltre al potere regionale, c’è quello Nazionale che ha consentito di giocare la Liga anche col Coronavirus. Il Camp Nou è uno stadio all’aperto, non c’è pubblico e poi vengono fatti i test prima di ogni partita così da dare una garanzia totale alle persone coinvolte in una partita. La regola degli assembramenti non è incompatibile con Barcellona-Napoli. Tutto questo però è in fase di evoluzione: se ci sarà un aumento esponenziale dei casi, ogni situazione può cambiare.

Napoli e Barcellona avranno sempre un’unione perché da queste parti è passato Diego e lui unisce sempre”