Pagelle centrocampo : Demme in sofferenza in fase di non possesso!

Questi i voti de Il Mattino al centrocampo del Napoli dopo la sconfitta di Parma:

5.5 FABIAN RUIZ

Lo spagnolo è il più tecnico del centrocampo e infatti è lui a rifinire l’azione per gli attaccanti, cambia zona spesso per non dare punti di riferimento fissi agli avversari. Il rigore nasce da una sua iniziativa, il tiro sbatte sul braccio di Grassi, ci riprova più avanti ma la sua conclusione termina alto.



5 DEMME

Sbaglia un appoggio semplice in orizzontale ma poi recupera palla con caparbietà. Giro palla poco efficace, mai una verticalizzazione efficace, prova piatta del playmaker tedesco senza guizzi e anche con qualche sofferenza in fase di non possesso.



5.5 ALLAN

Gioca da interno sinistro di centrocampo, una novità assoluta per il brasiliano che a tratti durante la partita si cambia comunque spesso di posizione con Fabian Ruiz: prima partita da titolare dopo il lockdown e con il passare dei minuti morde di più sugli avversari.