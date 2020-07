Nelle ultime ore il Napoli avrebbe accelerato per la trattativa con Osimhen del Lille, come riportato dai colleghi di Sky. Limato anche con l’agente D’Avila, ma c’è un indizio che è molto evidente. Su Instagram il calciatore nigeriano con la maglia azzurra, lui risponde con un like. Ormai ci siamo è pronto Osimhen per il Napoli.

Fonte: 433.com