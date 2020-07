Napoli-Osimhen, si chiuderà tutto ad inizio settimana

Il mercato spesso e volentieri è una sorpresa continua, Osimhen, sembrava complicarsi per il suo agente William D’Avila, ma tra martedì e mercoledì l’accelerata decisiva per l’ingaggio e le commissioni. Prima della sfida di Parma, Giuntoli ha sviato sull’argomento: “La punta del Lille e Under? Non ci sono novità, stiamo seguendo diversi profili”, è il suo mestiere, del resto non può fare altrimenti. Ad inizio settimana, probabilmente lunedì si incontreranno in un luogo segreto, limeranno gli ultimi dettagli e poi Osimhen sarà azzurro. Le cifre ancora non si sanno ma saranno leggermente diverse per il giocatore nigeriano e peer le commissioni da dare al procuratore, insomma il calciatore più pagato della storia del club partenopeo.

Fonte: Antonio Giordano CdS