Boga sembra incedibile per il Sassuolo, ma con l’offerta giusta…

Il Napoli non molla Jeremie Boga. L’esterno francese del Sassuolo resta uno dei primissimi obiettivi della squadra di Gennaro Gattuso per il prossimo anno e, come confermato da Sky Sport, Giuntoli non ha lasciato andare nel dimenticatoio le belle parole espresse per lui qualche mese fa.

È innegabile che ci sia il piacere del club sull’esterno del Sassuolo e proprio con la dirigenza neroverde sembrano esserci nuovi incontri in programma nei prossimi giorni. Per il club emiliano Boga sembra incedibile, ma con la giusta offerta – che potrebbe anche arrivare dall’esterno viste le attenzioni di club tedeschi e inglesi – la situazione potrebbe anche sbloccarsi. Fonte: Il Mattino