Milik a un passo dall’addio, ecco le richieste del Napoli

È ormai ai titoli di coda l’avventura di Arek Milik al Napoli, il polacco non ha trovato l’accordo sul rinnovo ed andrà via. Gli azzurri valutano le offerte e contropartite tecniche. Sul Mattino si legge: “La richiesta base è 40 milioni, la Juve ha mostrato interesse (destinazione gradita all’attaccante) ma è difficile fare entrare nell’affare Bernardeschi. Con la Roma si può invece ragionare per il turco Under, il Napoli infatti è comunque alla ricerca di un esterno di attacco per la prossima stagione perché Callejon non ha rinnovato l’accordo con il club azzurro e andrà via a fine stagione. Milik è seguito anche dai club di Premier League e in Liga dall’Atletico Madrid, il Napoli proverà quindi a venderlo al migliore offerente”.