L’analisi del giornalista Carmine Martino , dopo la sconfitta del Napoli a Parma:

” La gara non è stata per niente entusiasmante , a tratti noiosa. Ho visto il Parma tentare solo ripartenze , si è ben chiusa. Il Napoli dal canto suo ha costruito poco ed ha concesso il secondo rigore più per ingenuità di Koulibaly. Mentre il primo non c’era. Detto questo sto vedendo un Napoli simile a quello di Ancelotti , per cui le lacune restano “.