Marchetti: “Non è detto che la cessione di Koulibaly indebolisce il Napoli”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista, ecco le sue parole:

“Neves è un esterno e il Napoli un esterno lo sta cercando. Può far parte della rosa del Napoli a livello tecnico, non so però se Giuntoli lo sta tenendo sotto osservazione.

Osimhen non ha bisogno delle mie parole, di giudizi lusinghieri ne abbiamo sentiti tanti e se il Napoli vuole fare un investimento così elevato vuol dire che il calciatore ha un livello elevato. Mi fa piacere che il Napoli non abbia paura di investire perché quando investi su un giovane difficilmente poi perdi il valore del calciatore e lo stesso Lozano, se domani il Napoli decide di venderlo, non perde il valore del cartellino.

Se va via Koulibaly, arriva Gabriel che è un altro giocatore molto quotato. Le società di calcio, quelle della fascia del Napoli, sono costrette a vendere quando arriva l’offerta giusta perché con queste cessioni si alimenta la squadra. Non è detto che la cessione di Koulibaly indebolisce il Napoli perché chi arriva può essere anche più forte o più giovane di chi va via”.