La Gazzetta dello Sport promuove l’arbitro Giua in Parma-Napoli, nonostante i tre rigori assegnati, e quello dubbio per il Parma che ha portato la vittoria per gli emiliani. Ecco la pagella della rosea su Antonio Giua: Voto 6.5 “Legge bene tre rigori, uno grazie al Var. Per il resto, qualche giallo di troppo e qualcuno non dato, passa in secondo piano”.