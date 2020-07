Il Napoli si riavvicina a Bernardeschi, possibile cambio di procuratore

Il mercato è imprevedibile e cambia tutto in un lampo, come nel caso di Federico Bernardeschi. Il laterale della Juventus fino a ieri era sicuro di restare in bianconero, ma la svolta potrebbe arrivare nelle prossime ore. Il cambio di procuratore, da Beppe Bozzo a Federico Pastorello con Branchini, insomma tutto per agevolare anche lo scambio Milik e l’ex Fiorentina?

Fonte: Gazzetta dello Sport