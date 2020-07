Il Napoli ha anche esuberi e lavora sul mercato delle cessioni. Allan da Ancelotti

Il Napoli intanto lavora sulle cessioni, innanzitutto per quella di Milik che non ha rinnovato il contratto ed è a scadenza tra un anno: Arek andrà via e il club azzurro valuta la migliore opzione tra offerta economica e contropartita tecnica. La richiesta base è 40 milioni, la Juve ha mostrato interesse (destinazione gradita all’attaccante) ma è difficile fare entrare nell’affare Bernardeschi. Con la Roma si può invece ragionare per il turco Under, il Napoli infatti è comunque alla ricerca di un esterno di attacco per la prossima stagione perché Callejon non ha rinnovato l’accordo con il club azzurro e andrà via a fine stagione. Milik è seguito anche dai club di Premier League e in Liga dall’Atletico Madrid, il Napoli proverà quindi a venderlo al migliore offerente. Il pezzo pregiato è Koulibaly, il Manchester City sarebbe pronto ad offrire 60 milioni, cifra ritenuta bassa dal Napoli. Ma la trattativa tra i due club potrà andare avanti, il difensore senegalese piace molto ai citizens come possibile rinforzo del reparto arretrato. Altro uomo mercato è il centrocampista brasiliano Allan che piace soprattutto all’Everton di Ancelotti ma anche in questo caso ci sarà da far quadrare la richiesta del Napoli (40 milioni) con l’offerta del club inglese. Capitolo rinnovi, si attendono gli annunci di Zielinski e poi di Maksimovic. Fonte: Il Mattino