Il Mattino ,voti panchina: Zielinski entra e mette subito ordine!

Questi i voti de Il Mattino alla panchina del Napoli dopo la sconfitta di Parma:

5.5 ELMAS

Non riesce a piazzare lo sprint tra le linee, certo non è sempre facile cambiare la partita in corso d’opera quando non hai molto tempo a disposizione, però l’impatto del macedone sul match è stato meno felice rispetto ad altre occasioni e il suo ingresso non dà la scossa al centrocampo.

5.5 CALLEJON

Entra al posto di Politano e fa a va a fare lui il centravanti, ruolo già ricoperto qualche volta in passato, entra subito in partita. Non riesce però a centrare la porta su una buona chance che gli capita dal limire dell’area. Gli ultimi spiccioli in maglia azzurra per lo spagnolo che ora avrà l’ultimo grande appuntamento contro il Barcellona.

6 ZIELINSKI

Entra e mette subito ordine al reparto tenendo palla e giocandola al compagno libero, incide per schiacciare il Parma nella propria area anche se nessuna delle sue giocate riesce poi a diventare decisiva perché il Napoli non trova il secondo gol e anzi è costretto ad arrendersi alla prima sconfitta post lockdown.

sv LOBOTKA

Pochi minuti quelli finali, i più difficili della partita di Parma: lo slovacco è più offensivo rispetto a Demme ma con gli spazi chiusi anche per lui diventa più difficile la giocata filtrate per gli attaccanti anche perché nel finale la squadra di D’Aversa si è compattata ancora di più sulla linea arretrata.

5.5 YOUNES

Ha una gran palla in pieno recupero ma alza il destro da ottima posizione sulla traversa, l’attaccante tedesco, tornato dopo l’infortunio, entra nel momento più difficile della partita con il Napoli che prova l’assalto finale e il Parma chiuso che non concede spazi utili per gli inserimenti delle punte azzurre.