Il Mattino, difesa: Nonostante la sconfitta la difesa arriva alla sufficienza o quasi!

Questi i voti de Il Mattino alla difesa del Napoli dopo la sconfitta di Parma:

6 MERET

Ottima la presa alta sul cross di Darmian, spiazzato sui due calci di rigore (stavolta non è eroe sui tiri dal dischetto come nella finale di coppa Italia con la Juve), per il resto lavoro di ordinaria amministrazione del portiere azzurro, mai chiamato all’intervento dagli attaccanti del Parma.

6 DI LORENZO

Attende in zona Karamoh e le avanzate dal basso di Pezzella, salvataggio di testa sulla linea sul tentativo di Siligardi, fallisce una buona opportunità sull’assist di Lozano, prestazione sufficiente sulla fascia anche se poi cala nella ripresa, comunque continua ad essere una delle garanzie del Napoli.

6 MAKSIMOVIC

Si fronteggia con Caprari, un brevilineo, ottima chiusura a centro area su una pericolosa ripartenza del Parma: l’ex difensore del Torino non commette errori ed è discreto nell’impostazione anche se la circolazione del pallone la fa in maniera un po’ troppo lenta e cosi salta l’effetto sorpresa.

5.5 KOULIBALY

Grande concretezza e anche eleganza quando con il petto ferma un’iniziativa del Parma, giganteggia di testa in area di rigore e grande recupero in velocità su Karamoh. Rovina tutto con l’ingenuità finale su Kulusevski in area sul rigore negli ultimi minuti di partita anche se il contatto non appare netto e lascia dubbi.

5 MARIO RUI

C’è Siligardi sul suo lato, il portoghese tiene più del solito la posizione, s’incrocia con Grassi sull’azione del calcio di rigore agli ultimi secondi del recupero del primo tempo. Una ingenuità enorme che rompe l’equilibrio dopo un primo tempo privo di emozioni sia da una parte che dall’altra.