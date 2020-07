Giuntoli: “Gattuso è un allenatore dal grande futuro”. Su Osimhen dice quello che può…

Il DS:

“Osimhen e Under? In questo momento non ci sono novità di rilievo», ha detto Giuntoli a Dazn nel prepartita di Parma-Napoli parlando anche di Gattuso. «Sta facendo bene, sapevamo che con lui si poteva svoltare. Ha grandi capacità, è un grande allenatore ed avrà un grande futuro». Dopo il rallentamento della scorsa settimana, determinato dal cambio di procuratore e dai sondaggi fatti in Premier League dal suo nuovo agente, i tasselli si stanno rimettendo al loro posto e Osimhen con la sua apertura si è nuovamente riavvicinato al Napoli. Fonte: Il Mattino