Giovanili Italia: doppio incarico per Patrizia Panico

In attesa che si riprenda a giocare anche per le varie nazionali, maggiore e non solo, il sito della Figc ha comunicato i vari incarichi dei tecnici.

Coordinatore Nazionali giovanili: Maurizio Viscidi

Panico sarà assistente nell’Under 21 e l’allenatrice dell’Under 15

Under 21: Paolo Nicolato (tecnico), Mirco Gasparetto, Patrizia Panico (assistenti), Vincenzo Pincolini (preparatore atletico), Gian Matteo Mareggini (preparatore dei portieri).

Under 20: Alberto Bollini (tecnico), Giovanni Valenti (assistente), Vito Azzone (preparatore atletico), Graziano Vinti (Preparatore dei portieri)

Under 19: Carmine Nunziata (tecnico), Emanuele Filippini (assistente), Marco Montini (preparatore atletico), Fabrizio Ferron (preparatore dei portieri).

Under 18: Daniele Franceschini (tecnico), Elvis Abbruscato (assistente), Mattia Modonutti (preparatore atletico), Fabrizio Capodici (preparatore dei portieri).

Under 17: Bernardo Corradi (tecnico), Massimiliano Favo, Daniele Zoratto (assistenti), Luca Coppari (preparatore atletico), Davide Quironi (preparatore dei portieri)

Under 16: Daniele Zoratto (tecnico), Davide Cei (assistente)

Under 15: Patrizia Panico (tecnico), Antonio Rocca (supervisore).

Fonte: CdS