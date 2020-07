G. Di Marzio: “Napoli-Osimhen, ci siamo e non si molla Boga”

Nel corso della trasmissione di Sky Sport 1 “E’ sempre calciomercato l’originale” il giornalista Gianluca Di Marzio aggiorna sulle strategie dei partenopei. “Nonostante le parole di prudenza da parte di Giuntoli su Osimhen, ormai possiamo dire che l’affare è in dirittura d’arrivo. La prossima settimana ci sarà l’incontro con D’Avila per limare gli ultimi dettagli. Boga? Il Napoli incontrerà il Sassuolo per capire i margini per poter trattare il giocatore, nonostante le parole di De Zerbi e Carnevali”.

La Redazione