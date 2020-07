Ecco cosa disse Zapata sulla sua cessione dal Napoli alla Samp

Uno dei giocatori che si sta mettendo particolarmente in mostra nelle ultime due stagioni è Duvan Zapata. Vecchia conoscenza del Napoli: 15 reti e 5 assist in due stagioni all’ombra del Vesuvio con Una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Poi le esperienze in prestito biennale a Udine (18 goal e 9 assist in due stagioni) e nella Genova blucerchiata (11 reti e 4 assist in una stagione, primo goal ufficiale contro il Torino dopo soli 16 secondi). Poi la definitiva consacrazione del centravanti classe ’91 a Bergamo (28 reti e 8 assist il primo anno, e 18 reti e 8 assist fino ad ora).

Ecco cosa disse il centravanti del Gasp a proposito della sua cessione dal Napoli alla Sampdoria (24 milioni di euro): “Sarri ha dovuto emarginarmi per volere della società”. L’Atalanta lo ha acquistato dai blucerchiati per 26 milioni di euro e adesso il colombiano ha una valutazione che si aggira sui 60 milioni di euro, e la Juventus sta pensando di metterlo al centro dell’attacco bianconero con Dybala e Ronaldo.