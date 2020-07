Crippa: “Allan è un giocatore importante per il Napoli, ma…”

Massimo Crippa (ex Parma e Napoli) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Allan è un giocatore importante per il Napoli, ma credo sia arrivato al termine della corsa. Juventus? Una monotonia vederli vincere sempre, gli altri devono metterci di più. Il Napoli doveva essere l’antagonista principale, ma vedendo com’è partita, dopo poche gare era già fuori. La Juve ha vinto un campionato per nulla bello, al di là del Covid, proprio a livello di bel gioco, ci siamo divertiti più a vedere Atalanta, Sassuolo e questo Milan. Parma? All’inizio sembrava una squadra da Europa League, al girone di ritorno sono arrivate sconfitte su sconfitte. Non so quante partite ha perso di fila. Mi aspettavo di più dal Torino, sia da Mazzarri che dai giocatori della rosa. Sono tutte scuse i preliminari d’Europa League, si è iniziato prima e altro, potevano essere al livello del Sassuolo, del Parma”.