Ciro Venerato: “Napoli-Osimhen? Affare fatto al 90% ed oggi possibili scambi di documento”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante “Radio Gol”, condotto da Lucio Pengue, è intervenuto il collega della Rai Ciro Venerato. Ecco quanto evidenziato da “ilnapolionline.com”. “Osimhen? Sabato c’era un pessimismo cosmico per via di colloqui tra D’Avila e Giuntoli, per la questione della Premier League, soprattutto il Liverpool. Da lunedì in Inghilterra ho avuto la sensazione che i tempi di mercato erano più lunghi e c’era uno spiraglio. Ho parlato con l’entourage e mi hanno che è fatto al 90%, con scambio di documenti alla Filmauro. Il giocatore guadagnerà 4 milioni d’ingaggio con bonus compresi, mentre al Lille 60 milioni. Gli agenti avranno il 10% per le commissioni. Se questo affare andrà in una certa maniera un caffè lo si dovrà offrire ad Andrea D’Amico che ha messo una bella pezza ai colori”.

La Redazione