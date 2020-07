Il CdS vota il centrocampo: Trio insufficiente al Tardini

Ecco i voti de Il Corriere dello Sport al centrocampo azzurro. Nessuno merita la sufficienza, Demme e Fabian la sfiorano ma la loro prestazione non basta per uscire indenni dal Tardini. Allan ormai non sembra avere più la testa a questa stagione, e sembra semplicemente giocare per inerzia.

Allan 5

Una quantità industriale di errori, alcuni gravi, altri comunque inaspettati.

Demme 5,5

Rimane scolastico, quasi un passo dietro, e non incide, se non per coprire il nulla.

Fabian Ruiz 5,5

E’ lui che va su Brugman, anche quando Gattuso lo (ri)porta a destra, e il compito è faticoso, richiede energia. Ma è tutto lì.