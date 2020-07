Il CdS vota l’attacco: Insigne è l’unico che ci prova veramente

Ecco i voti de Il Corriere dello Sport sull’attacco azzurro. Insigne è l’unico che ci prova davvero, suo il momentaneo pareggio dagli undici metri. Mentre Politano e Lozano non sembrano in giornata, non riescono quasi mai ad accendere la luce in avanti.

Politano 5,5

Una girata in avvio di partita priva di cattiveria e poi difficoltà a capire la sfida, che gli sfugge via.

Lozano 5,5

Non è un centravanti e dopo 20′ se ne va a destra. Dove rimane marginale, ahilui. Però quell’esterno è di spessore.

Insigne 6

Con l’acido lattico che probabilmente lo soffoca. Ma è generoso e sul dischetto è glaciale.