Bucciantini: “Osimhen? Non ce ne sono tanti bravi come lui a quell’età”

A “Marte Sport Live” è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista:

“Non ho notizie che a settembre riavremo gli stadi piedi e che poi a novembre i tifosi affolleranno nuovamente gli impianti. Questo campionato, dalla ripresa del lockdown, ha riconfermato le posizioni che avevamo lasciato.

Gli allenatori in questa fase hanno un compito in più e dovrebbero stare più attenti a come parlano e dovrebbero avere almeno rispetto tra loro. Il caos del pubblico non fa percepire certe dichiarazioni che probabilmente si fanno in ogni match, ma il rumore di fondo della partita in questo momento storico è quello degli allenatori che devono fare un salto di qualità nel linguaggio. Mi è piaciuto poi che Mihajlovic abbia voluto commentare l’accaduto, meno l’altro che invece ha referto non toccare l’argomento.

Osimhen è giovane, ha già un po’ di mestiere in testa e non ce ne sono tanti come lui per cui il Napoli lo ha quasi preso“.