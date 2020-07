Stoichkov: “Barça? Il Napoli mi piace, ma non deve mostrare timore”

«Il Napoli è una squadra che mi piace. La vidi all’opera negli Stati Uniti, quando giocarono l’amichevole con il Barcellona e c’era Carlo Ancelotti in panchina. La forza, il potenziale e la tecnica erano ben visibili». Hristo Stoichkov, ex stella storica del calcio europeo, è sicuro: «Con Gattuso, il Napoli è cresciuto e potrà provare ad insidiare il Barcellona se giocherà con ripartenze veloci».

Per il Pallone d’Oro del ’94 ed ex stella del Barcellona, quella tra i blaugrana e gli azzurri sarà sfida alla pari: «Il carattere che Gattuso aveva in campo oggi riesce a trasferirlo alla squadra e si vede bene. Il Camp Nou è molto grande, il terreno di gioco è ampio. Questo può essere un problema per una squadra che gioca con linee corte e nello stretto. Gli azzurri non dovranno avere paura: se mostri timore contro il Barcellona, non hai scampo. Messi e compagni sono favoriti sulla carta, ma nel calcio tutto può accadere». Fonte: Il Mattino