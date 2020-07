SSCN, i voucher per il rimborso dei “ratei non goduti”

La SSC Napoli ricorda a tutti gli abbonati che il 31 luglio 2020 è il termine ultimo per richiedere l’ emissione dei voucher per il rimborso dei ratei non goduti degli abbonamenti per la stagione sportiva 2019/2020.

Tutorial per la richiesta del voucher su www.rimborso.info