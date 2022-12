SERIE A, primo tempo: Inter-Fiorentina 0-0; Lecce-Brescia 2-0; Sampdoria-Genoa 1-1; Spal-Roma 1-2; Torino-Verona 0-0

INTER-FIORENTINA 0-0. 5′, Lukaku conclude sotto misura: miracolo di Terracciano. 11′, ci prova Barella dal limite: altra grande risposta di Terracciano. 18′, Eriksen serve Lukaku. Ma la deviazione volante finisce sul palo, a portiere battuto. 34′, ancora Terracciano, viene severamente impegnato da Lukaku. Primo tempo 0-0.

LECCE-BRESCIA 2-0. 13′, Mancosu si ritrova a tu per tu con Joronen: il portiere sventa la minaccia. 22′, gol del Lecce. Su punizione laterale, Falco pesca Lapadula. Colpo di testa e gol del vantaggio. 1-0. 24′, Zmrhal, decentrato, conclude di forza. Grande parata di Gabriel. 32′, raddoppio del Lecce. Barak intercetta e serve Mancosu a tu per tu con Joronen. Il portiere mura ma non trattiene. Interviene Lapadula e segna. 2-0. Primo tempo 2-0.

SAMPDORIA-GENOA 1-1. 2′, Pinamonti subito pericoloso, il suo tiro dal limite finisce di poco a lato. 22′, gol del Genoa, su rigore. Pandev si avventa su un pallone vagante in area avversaria. Ma viene steso da Colley. Criscito si incarica della trasformazione. Calcia di potenza, centralmente. E realizza. 0-1. 32′, pareggio della Sampdoria. Jankto crossa basso per Bonazzoli. Che controlla e calcia. Criscito mura. La deviazione giunge a Gabbiadini, che insacca. 1-1. Primo tempo 1-1.

SPAL-ROMA 1-1. 9′, gol della Roma. Pellegrini conclude in acrobazia da dentro l’area. Letica respinge. Kalinic ribatte in rete. 0-1. 24′, gol della Spal. Lungo lancio di Valdifiori per Cerri. Che giganteggia di testa, in area. E mette in rete. 1-1. 28′, Kolarov, dalla grande distanza, 35 metri, sfiora l’incrocio. 33′, Cristante, dalla distanza, 25 metri, lambisce il palo. 38′, raddoppio della Roma. Perez, in percussione, entra in area, supera Reca e libera un notevole sinistro a giro. 1-2. Primo tempo 1-2.

TORINO-VERONA 0-0. 12′, cross di Faraoni per Borini. Che, in spaccata, non ci arriva di pochissimo. 17′, Lazovic penetra sulla sinistra e serve a Verre un rigore in movimento. La deviazione di Bremer rallenta la sfera. Para Sirigu. Poche occasioni da gol. Primo tempo 0-0.

A cura di Alessandro Cardito