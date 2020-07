Dal Pino non era presente al vertice ma è d’accordo con De Laurentiis

GLI INVESTIMENTI

Per la realizzazione del progetto saranno necessari degli investimenti. E da questo punto di vista bisognerà valutare se i fondi saranno autofinanziati dalla Lega o se sarà necessaria la presenza di partner finanziari che per alcuni dovrebbero entrare esclusivamente come investitori. Mentre per altri potrebbero farlo anche in qualità di soci azionisti. Il progetto, molto dettagliato, ha trovato l’interesse di tutti, a partire dal presidente della Lega Serie A Dal Pino: non era presente nel vertice di Roma ma è stato messo al corrente e si è subito schierato in favore dell’idea di De Laurentiis. Al momento già 5 possibili investitori hanno bussato alla porta di Dal Pino e venerdì è il termine ultimo per presentare eventuali offerte vincolanti. Poi se ne riparlerà nell’assemblea di Lega, prevista per fine mese. Fonte: Il Mattino