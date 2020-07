Santacroce: “Motivazioni in Parma/Napoli? Vincere fa sempre piacere”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Fabiano Santacroce:

“Parma-Napoli? Non è difficile trovare motivazioni perché vincere è sempre bello, oltretutto Gattuso è molto bravo nel tirare fuori la carica giusta per cui non sono preoccupato. Koulibaly va venduto solo se dalla sua cessione il Napoli può ricevere una cifra tale da poterlo rimpiazzare senza rimpiangerlo. E’ in Europa tra i più forti per cui non si tratta di una scelta semplice. Manolas mi piace molto anche se lo vedo meglio in coppia con Maksimovic che con Koulibaly”.

