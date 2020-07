Lozano centravanti a Parma, Ringhio Gattuso lo schiera stasera da prima punta. Milik è squalificato, Mertens fa parte dei convocati ma non è al meglio per la contusione al gluteo accusata nel match con l’Udinese e così toccherà al Chucky giocare in posizione centrale in attacco, ruolo già ricoperto con Ancelotti ma in un Napoli tatticamente diverso che giocava con il 4-4-2. Fonte e grafico Il Mattino