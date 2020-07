Oma Akatugba: “Osimhen-Napoli? Si sta stancando di questa suspense”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Show”, condotto da Marco Giordano e Umberto Chiariello, è intervenuto il giornalista nigeriano Oma Akatugba sulla vicenda Osimhen. “L’attaccante del Lille, da quello che so, lui ha già firmato con il Napoli, ha dissipato gli ultimi dubbi che aveva nelle scorse settimane. Anzi posso dire che si sta stancando di questa suspense, perchè vuole vestire la maglia azzurra. Oggi ci sarà l’incontro con il suo agente D’Avila per ratificare il tutto. Le visite mediche? Lui le ha già fatte, anche se hanno smentito, ma vi confermo che è vero. Da venerdì in poi, ogni giorno è buono per l’ufficialità del suo passaggio per la casacca partenopea. L’incontro di oggi servirà per ratificare l’accordo con le foto di rito”.

La Redazione