Il Napoli è uscito sconfitto dal Tardini contro il Parma, la sfida è finita 2-1 per i gialloblu con 3 calci di rigore. Parecchio nervosismo da parte dei calciatori azzurri con Koulibaly che protesta all’indirizzo dell’arbitro Giua per un presunto fallo su Pezzella. Il direttore di gara si è avvicinato al centrale senegalese ammonendolo solo verbalmente: “Non urlare e portami rispetto! Portami rispetto come io ti porto rispetto!”.