Milik lascerà Napoli: Bernardeschi pedina di scambio ideale

A Parma oggi non ci sarà per squalifica e probabilmente Arek Milik salterà una delle occasioni migliori per mettersi in mostra da qui alla fine della stagione. Perché Mertens non è al meglio della condizione, e il polacco – andato a segno al primo pallone giocato contro l’Udinese domenica scorsa – avrebbe avuto la certezza di una maglia da titolare con 90 minuti a disposizione per dribblare avversari e critiche. Perché una cosa è certa, il rendimento post lockdown di Milik non è stato propriamente esaltante (due gol e appena 4 gare da titolare in campionato).

Sullo sfondo, ma fino a un certo punto, c’è la questione contratto. Anzi, la questione rinnovo. L’accordo tra il Napoli e Milik ha scadenza giugno 2021. Questo vuol dire che tra 6 mesi il polacco potrebbe già trattare, ed eventualmente accordarsi, con un altro club lasciando gli azzurri con un palmo di naso.

Ecco perché De Laurentiis vorrebbe monetizzare subito dalla cessione dell’attaccante, che per altro vorrebbe dire lasciare libero uno slot nello scacchiere degli attaccanti del Napoli che verrà. Mertens ha rinnovato e non si tocca, Osimhen è vicinissimo all’accordo e allora di spazio per Milik ne resterebbe poco, anzi nessuno. Intanto il club azzurro ha fissato il prezzo per il polacco che non sarà inferiore ai 40 milioni di euro. Cifra che in ogni caso potrebbe essere compensata da eventuali contropartite tecniche. A questo punto c’è il discorso acquirenti e alla porta del Napoli si sono già affacciate due società, entrambe di serie A: la Juventus e la Roma.

I bianconeri rappresentano anche la prima scelta per il giocatore che infatti si è subito detto interessato all’idea di trasferirsi a Torino e ritrovare Sarri, ma anche in casa Juve hanno il problema di alleggerire il reparto offensivo attualmente ingolfato da Ronaldo, Dybala, Higuain, Douglas Costa e Bernardeschi. Per questo il Napoli ha subito provato a inserire l’esterno italiano nella trattativa.

Federico Bernardeschi potrebbe essere la pedina di scambio ideale per chiudere il cerchio perché accontenterebbe il Napoli (e soprattutto Gattuso). E in un colpo solo sbloccherebbe una trattativa che diversamente rischierebbe di andare per le lunghe. Al momento, però, il problema è proprio legato al giocatore della Juventus che non sembra entusiasta di accettare Napoli come destinazione. Soprattutto per il discorso legato ai diritti d’immagine, ma non è detto che le cose non possano evolversi in maniera diversa da qui alla fine del mercato. Fonte: Il Mattino