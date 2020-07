Mini turnover rispetto alla gara con l’Udinese: Gattuso dosa le forze

Lozano sarà una delle sette novità iniziali rispetto alla squadra schierata da Gattuso contro l’Udinese, prosegue il turnover del tecnico calabrese per distribuire al meglio le forze proprio in vista del match del 9 agosto contro gli azulgrana. In porta c’è Meret: Ospina non è partito per Parma per un affaticamento muscolare, tra i convocati, oltre a Karnezis, il giovane Idasiak. Nella linea a quattro difensiva rientra Di Lorenzo dopo il turno di squalifica, Maksimovic al fianco di Koulibaly, a centrocampo spazio a Demme e Allan (favorito su Elmas), nel tridente di attacco oltre a Lozano verrà proposto in avvio Politano, decisivo contro l’Udinese. Fonte: Il Mattino.