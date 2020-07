Mercato – Mossa Bernardeschi, l’esterno che piace a Gattuso, l’attacco dei bianconeri ingolfato!

I bianconeri rappresentano anche la prima scelta per Milikche infatti si è subito detto interessato all’idea di trasferirsi a Torino e ritrovare Sarri, ma anche in casa Juve hanno il problema di alleggerire il reparto offensivo attualmente ingolfato da Ronaldo, Dybala, Higuain, Douglas Costa e Bernardeschi. Per questo il Napoli ha subito provato a inserire l’esterno italiano nella trattativa. Bernardeschi potrebbe essere la pedina di scambio ideale per chiudere il cerchio perché accontenterebbe il Napoli (e soprattutto Gattuso) e in un colpo solo sbloccherebbe una trattativa che diversamente rischierebbe di andare per le lunghe. Al momento, però, il problema è proprio legato al giocatore della Juventus che non sembra entusiasta di accettare Napoli come destinazione, soprattutto per il discorso legato ai diritti d’immagine, ma non è detto che le cose non possano evolversi in maniera diversa da qui alla fine del mercato.Fonte: Il Mattino