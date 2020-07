Mandarini: “Osimhen? Mi auguro sia un investimento giusto”

Oggi su Radio Marte è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista, ecco le sue parole:

“Il primo nome della lista continua ad essere Bernardeschi che può diventare la contropartita tecnica nell’operazione Milik alla Juve. Poi, c’è Under che è un’alternativa, ma di livello. E’ anche più giovane, forse va disciplinato dal punto di vista tattico, ma ha numeri importanti. Boga? E’ stata un’idea, ma il Napoli cerca un destro e credo possa tornare in lista ove mai Insigne dovesse lasciare l’azzurro e non è un’ipotesi al momento percorribile. Osimhen? Mi auguro che il Napoli stia facendo un investimento giusto perchè metterà sul piatto molti milioni, per un giovane che non conosce ancora il calcio italiano.”