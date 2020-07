Lo scontro Gasperini-Mihajlovic: il solito brutto lato del calcio

Abbracci e sorrisi prima di Atalanta-Bologna, poi un litigio dai toni durissimi nel finale di primo tempo e scintille tra Gasperini e Mihajlovic. Succede tutto intorno alla mezzora (con la gara sullo 0-0) e parte da un fallo su Skov Olsen. A quel punto la panchina del Bologna si infuria per la mancata ammonizione e i microfoni registrano tutto, a partire dalle urla di Sinisa: «Che c… parli con loro. Parla per i tuoi e non rompere il c…». Dopo l’ammonizione di entrambi il battibecco continua, Mihajlovic sbotta: «Mandalo fuori!». In effetti arriva il rosso per Gasperini, che a quel punto protesta vivacemente con l’arbitro («Perché a me? Ma cosa fai! Tutta sta caciara qua») e poi, forse rivolto ancora al collega, ha urlato per due volte: «Fai il fenomeno», prima di uscire dal campo infuriato. Lo stadio e i microfoni di Sky accesi fanno il resto e la scenda impiega pochissimo a diventare virale. La querelle prosegue anche dopo l’espulsione, quando Gasperini, andando in tribuna, commenta: «Ma guarda questi: vergognatevi». La replica arriva nel post partita. «Non ero io a dover andare fuori», chiude Gasperini. «Io non mi permetto di parlare con la panchina sua perché è una mancanza di rispetto. Non c’è niente da chiarire. Sa che ha sbagliato», la spiegazione a fine gara di Sinisa al quale vengono mostrate le immagini di Gasperini che addita la panchina del Bologna. «Se lo avesse fatto a me, non so se avrebbe ancora il dito». Poi la gara, con l’Atalanta che vince (1-0) grazie al gol di Muriel nella ripresa. In serata il Milan supera (1-2) il Sassuolo grazie a una doppietta di Ibrahimovic.

Fonte: Il Mattino