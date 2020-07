Imparato: “Parma-Napoli è una partita di verifiche, più che di conferme”

Oggi su Radio Marte è intervenuto Gaetano Imparato, giornalista, ecco le sue parole: “Parma-Napoli più che una gara di conferme, è una partita di verifiche. Il Parma non ha nulla da chiedere al campionato, al pari del Napoli che dovrà vincere per dimostrare al proprio allenatore di poter vincere anche quando non c’è posta in palio. Oltretutto, il Napoli deve andare a Parma e batterlo come se avesse bisogno di quei 3 punti, anche per allenare la testa in vista della gara col Barcellona di Champions League”.