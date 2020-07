Giorgio Marota, Corriere dello Sport: “De Laurentiis vuole rendere autonoma la Serie A sui diritti TV”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Giorgio Marota, Corriere dello Sport: “Ieri si è svolto un incontro, organizzato da De Laurentiis, con alcuni presidenti o dirigenti di Serie A. 5 società erano collegate via Zoom. Juventus e Brescia non si sono presentate. L’idea è quella di realizzare un progetto editoriale in modo da rendere autonoma la Serie A, dal punto di vista dei diritti televisivi. In modo da aumentare gli introiti e realizzare contenuti propri. Gli altri presidenti stanno cercando di far capire che è meglio far tutto da soli, piuttosto che istituire fondi per far diventare partner qualcuno. Perché la Juventus non ha partecipato? Probabilmente è più sulla linea Dal Pino. Va detto che il passaggio fatto da De Laurentiis è soltanto propedeutico per l’assemblea di Lega del 30 luglio. In cui i diritti tv saranno all’ordine del giorno. A quel punto si vedrà chi sposa l’idea De Laurentiis. E chi ha soltanto ascoltato la sua proposta“.

Fonte: Radio Punto Nuovo.