Gerard Figueras: “Barcellona-Napoli? Ad oggi, possiamo assicurare che sarà disputata al Camp Nou”

A “Si gonfia la rete”, Gerard Figueras, esponente della Generalitat, Governo della Catalogna: “Nelle ultime settimane il governo catalano ha decretato una riduzione della mobilità a Barcellona, perché il numero dei contagiati da COVID-19 è andato in crescendo. Per il momento non ci sono restrizioni per la competizione sportiva. Di conseguenza, ad oggi, noi possiamo assicurare che Barcellona-Napoli di Champions League sarà disputata al Camp Nou. Con la sicurezza necessaria per entrambe le squadre. Ovviamente senza pubblico e con il Camp Nou chiuso. Ma si giocherà a Barcellona. Se aumentasse il numero dei contagi? Non dispongo della sfera di cristallo. Ma crediamo che le misure impostate dalla Generalitat, per diminuire il numero dei contagi, bastino. Senza dover estendere le limitazioni anche all’attività sportiva. Mancano ancora tanti giorni. Voglio pensare positivo. Credo che con le misure messe in vigore, non ci siano problemi. E se fosse la UEFA a chiedere di cambiare la sede del match? Per ora non ci ha detto nulla. L’incontro si giocherà a Barcellona. Se non ci sarà pericolo per i giocatori, ad oggi, l’incontro è permesso“.

Fonte: Radio Marte