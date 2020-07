Gattuso ha praticamente già la formazione anti Barcellona

Se la salute assisterà gli azzurri da qui all’8 agosto, non vi saranno dubbi sulla formazione chepresenterà nella sfida col. Perché, anche se il turnover è diventato più intenso in queste settimane per affaticare meno i giocatori, esiste un gruppo di titolarissimi – da Ospina a Insigne – a cui Rino si affiderà per la partita che può far entrare il Napoli (e il suo giovane allenatore) nella storia., perché la sua distinzione tra titolari e riserve era stata nettissima per tre anni innervosendo una parte dello spogliatoio e il presidente De Laurentiis, però ancheha individuato una formazione base. Perché non si possono fare troppi esperimenti dopo le difficoltà che hanno segnato la prima parte di questa stagione, in cui il Napoli – va ricordato – era scivolato nella parte destra della classifica. Rino ha anteposto da tempo Ospina a Meret; la crescita della coppia centrale Maksimovic-Koulibaly lo ha spinto a rari cambiamenti; Fabian e Zielinski sono le mezzeali ideali per affiancare Demme, il regista che con la sua forza e le sue geometrie ha subito preso il comando del centrocampo; in attacco il tridente cosiddetto piccolo continua ad offrire garanzie, soprattutto dopo il rilancio in grande stile di Insigne, prima che arrivi la separazione da Callejon.