Gattuso/Ancelotti: media punti e tiri in porta a confronto

Rino ha avuto una media punti di 1,8 (35 in 19 gare) mentre il predecessore Ancelotti si era fermato a 1,4 (21 in 15). Da fine gennaio, si è vista una crescita costante, soltanto nelle ultime settimane sono riemerse prestazioni che preoccuperebbero in condizioni normali e certamente non sono quelle dell’attuale tribolata stagione. In queste ultime partite di allenamento Gattuso sta lavorando sulla mentalità della squadra ma anche sul corretto posizionamento, sull’aggressività, sulla compattezza e sulla precisione al tiro. Ci si prepara così per la super sfida con l’obiettivo di realizzare l’impresa e di volare a Lisbona per la fase finale di Champions League, a cui aspira anche la Juve, vicinissima al nono scudetto consecutivo, il primo per Sarri, che lo conquisterà proprio con la squadra a cui lo stava per soffiare due anni fa, quando era il Comandante che eccitava le folle a Napoli.Bisogna lavorare sulla fase realizzativa in queste ultime quattro partite. Il Napoli è la seconda squadra per numero di tiri in porta (255) e ha segnato 55 reti: percentuale del 21 per cento. Nella seconda partita più importante della stagione, dopo la finale di Coppa Italia, non saranno tante le occasioni che concederà il Barcellona ed ecco perché gli azzurri devono allenarsi a non sbagliarne troppe.Bisogna lavorare sulla fase realizzativa in queste ultime quattro partite.

Fonte: Il Mattino