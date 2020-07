[Formazioni] Parma-Napoli, per i ducali un dubbio in attacco. Gattuso “rilancia” Allan

Questa sera alle ore 19,30, allo stadio “E. Tardini”, il Parma cercherà una prova di carattere contro il Napoli, dopo le recenti sconfitte subite in rimonta. I ducali avranno le assenze di Kucka, Scozzarella e Cornelius, ma recupera in extremis Gagliolo e Bruno Alves. In attacco ballottaggio Karamoh-Inglese, con Kulusevski e Gervinho ai lati. In casa azzurra assenti Ospina e Llorente per infortunio. Tornano Di Lorenzo e Maksimovic in difesa, mentre a centrocampo spazio ad Allan. In attacco recupero di Mertens, ma il belga andrà in panchina, spazio a Lozano con Politano e Insigne ai lati.

Fonte: Corriere dello Sport