ESCLUSIVA – P. Scielzo (att. Pianura): “Che emozione essermi allenato con Lavezzi, Hamsik e Cavani”

Il calcio ha ripreso a livello agonistico, anche se al momento senza pubblico, però almeno il pallone è tornato a rotolare. Nel frattempo anche gli ex Napoli Primavera si stanno facendo onore, o come nel caso di Pasquale Scielzo che giocherà nel Pianura. Ilnapolionline.com ha intervistato l’esterno d’attacco.

Della tua esperienza a Napoli, tra Primavera e la prima squadra, c’è un aneddotto che vorresti raccontarci? “Vabbè vestire la maglia del Napoli , ogni giorno è da raccontare, ma allenarsi con giocatori come Lavezzi Cavami Hamsik . Fare la finale al San Paolo pieno di gente penso sono cose che non te le dimentichi mai e poi mai”.

Nel tuo ruolo di esterno d’attacco quali sono da sempre i tuoi modelli? “Sono innamorato calcisticamente di Lavezzi, avere L onore di allenarmi con lui ogni giorno . Anche se Aguero e Mertens mi incanto nel guardarli in tv. Nel mio ruolo cerco sempre di ispirarmi a calciatori che possono fare la differenza, perciò li stimo calcisticamente e cerco di prendere da loro il meglio”.

Alla distanza molto tuoi ex compagni della Primavera si stanno mettendo in luce. Cosa ne pensi in merito? “All’inizio si sapeva che sarebbe stato difficile passare al professionismo, il livello di difficoltà si alza. Alla lunga però non sono rimasto sorpreso dalle loro prestazioni, perchè sapevo già dal periodo della Primavera che erano validi e si stanno prendendo le loro soddisfazioni”.

Dopo la tua esperienza nel Napoli Primavera, dove hai giocato in questi anni? “Dopo Napoli … Reggiana in C. In D a Darfo boario con allenatore De Zerbi, Portici Nola, Gladiator, Afragolese, Gladiator Albanova, San Tommaso. Ora inizio con il Pianura dove ci sarà mister Salvatore Marra, davvero un ottimo allenatore e per me un lusso per la categoria, mi auguro di poter apprendere tanto da lui”.

Cosa ti ha spinto ad accettare questo nuovo progetto nel Pianura? “Ritornare sul campo dove ho iniziato a 4 anni la scuola calcio Campanile della famiglia Pirone. Ritornare sul quel campo e portare i colori del mio quartiere non ho esitato nemmeno un minuto non ho esitato ad accettare, poi conosco il presidente da 20 anni una persona splendida che sta creando un entusiasmo incredibile nel quartiere che mancava da anni … lui nel ambito lavorativo e un vincente con il suo lavoro Edil si vi sa. Sono sicuro che anche nel calcio dirà la sua … poi ogni giorno tutte le persone nel chiedermi se firmavo con il pianura e vedere tanta gente che ti vuole è sempre un qualcosa che ti porta a fare una scelta più velocemente”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

