Esame Parma per il Chucky, il messicano in campo dal 1′

Seconda partita da titolare per Lozano dopo la trasferta di sette giorni fa a Bologna, dove fece bene confermando i progressi fatti notare negli spezzoni in cui è stato schierato segnando due gol, uno al Verona e l’altro al Genoa. Il messicano è tra i più motivati in questo finale di stagione e, ora che sta trovando più spazio, si sta giocando le sue carte per la riconferma. Contro il Parma sarà per lui un altro esame importante. La sua prima stagione a Napoli non è stata semplice, ora avrà la possibilità di lasciare il segno nelle ultime quattro partite di campionato sperando poi di ritagliarsi uno spazio anche nella partitissima di Champions contro il Barcellona. E soprattutto verrà valutato in chiave futura, anche lui adesso con Gattuso sta dando dei segnali importanti dopo aver avuto difficoltà nei primi mesi a trovare spazio: il suo rendimento è cambiato dalla trasferta di Verona, la settimana precedente Ringhio lo aveva strigliato in allenamento alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Fonte: Il Mattino.