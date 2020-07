Il futuro di Gianluca Gaetano è ancora tutto da scrivere, il presente è quello di ottenere la salvezza con la Cremonese, senza passare per i play-off. Sul classe 2000 ci sarebbe il Monza, il club lombardo lo vorrebbe in rosa, visto che lo considera uno dei giovani più interessanti. Il Napoli però aspetta il Bari, dove domani giocherà la finale contro la Reggiana, in caso di promozione in B, sarebbe una destinazione davvero interessante.

Fonte: alfredopedullà.com