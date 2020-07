Dopo tre anni il Napoli farà un nuovo tentativo per Under

Tre anni fa il Napoli cercava di acquistare Cengiz Under, ma in quella circostanza fu brava la Roma ad anticipare la società azzurra, ma ora si farà un nuovo tentativo. Il calciatore turco sarebbe l’erede di Callejon, dove lo spagnolo al momento non ha ancora rinnovato e si proverà ad imbastire la trattativa con il club giallorosso. Già la scorsa stagione si fece lo scambio Manolas-Diawara, quindi si proverà con un’altra trattativa. Si potrebbe coinvolgere Milik, oppure il portiere Ospina, ma nel caso della punta polacca, dovrebbe prima partire Dzeko. La sensazione è che sia Under il giocatore individuato per la fascia destra offensiva e far sì che dopo tre anni di riportare il turco a Napoli.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport