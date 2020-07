Dazn – Gattuso: “La prova Barcellona ci sarà sabato con il Sassuolo”

Il Napoli subisce la seconda sconfitta dal rientro post Covid. Gennaro Gattuso al termine della gara del Tardini interviene ai microfoni Dazn: “Da rivedere il primo tempo, decisamente al di sotto delle nostre possibilità, meglio nella ripresa, ma stiamo arrancando nell’ ultimo periodo. Gli avversari ci creano troppo problemi, il fatto di non avere un attaccante titolare non deve essere un alibi. Meglio Lozano nella sua posizione naturale. Il secondo gol (rigore) mi è sembrato strano, noi non siamo fortunati con quest’ arbitro, ma francamente il giocatore del Prma mi sembra già caduto quando Koulibaly gli va addosso. Comunque non voglio fare polemica, noi non abbiamo perso per gli errori arbitrali. Comunque io non ricordo parate di Meret. Il banco di prova in vista del Barcellona lo avremo sabato, perchè il Sassuolo ha caratteristiche più simili ai catalani…Sto cambiando molto, faccio rotazioni e credo continuerò a farle”